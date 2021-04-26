Balıkesir'de, önce Edremit Lisesi, ardından da Körfez Anadolu Lisesi olarak eğitim veren okulun adı, geçen 11 Şubat'ta ailenin talebi üzerine, ‘Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi’ olarak değiştirildi. Liseden mezun olan eski öğrencilerin kurduğu dernek yönetiminin, okul isminin Edremit Lisesi olarak değiştirilmesini istemesi, ilçede tepkiyle karşılandı.
Şehit Aybüke öğretmenin ismine büyük saygısızlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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