Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesinden yürek yakan sözler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sehit-ogretmen-aybuke-yalcinin-annesinden-yurek-yakan-sozler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce yaşanan terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Karabük'teki evinde hüzün vardı. Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın, "Kızımın söylediği bir ayrı güzeldi. Onun kaderi olacağını kim tahmin ederdi o müziğin. Mağusa Limanı’nda belirttiği gibi aynısını yaşadı." ifadelerini kullandı.