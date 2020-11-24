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    Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesinden yürek yakan sözler

    Giriş Tarihi: 24.11.2020, 11:10

    Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce yaşanan terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Karabük'teki evinde hüzün vardı. Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın, "Kızımın söylediği bir ayrı güzeldi. Onun kaderi olacağını kim tahmin ederdi o müziğin. Mağusa Limanı’nda belirttiği gibi aynısını yaşadı." ifadelerini kullandı.

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