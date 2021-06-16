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    Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi

    Giriş Tarihi: 16.06.2021, 11:10

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası yaşanan sel baskını iki köydeki onlarca dönümlük tarım arazisinin zarar görmesine neden oldu. Yaşanan sel baskınında azgın sular ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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