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    Yeniasır TV Yaşam Selçuk Bayraktar'dan anneler günü paylaşımı

    Selçuk Bayraktar'dan anneler günü paylaşımı

    Giriş Tarihi: 10.05.2020, 16:10

    Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

    Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

    Bayraktar mesajında, "Annem İstanbul Üni. İktisat mezunu. Zamanında kartlı bilgisayarlarda program yazmış. Yıllardır birlikte çalışıyoruz.Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi. Her daim bizim şefkat limanımızsın anneciğim... Tüm Annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun." dedi.

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