Sele kapılan aracını böyle durdurmaya çalıştı! İzmir'de vatandaş perişan

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İzmir'de etkili olan sağanak, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sel önüne kattığını süpürdü, çok sayıda araç selde sürüklendi. Bazı vatandaşların sel sularına kapılmaması için araçlarını halatlarla bağladıkları görüldü. Bir kişinin suda sürüklenen aracını kurtarma çabası ise kameralar tarafından görüntülendi.