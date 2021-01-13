  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Sele kapılan aracını böyle durdurmaya çalıştı! İzmir'de vatandaş perişan

    Sele kapılan aracını böyle durdurmaya çalıştı! İzmir'de vatandaş perişan

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 11:34

    İzmir'de etkili olan sağanak, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sel önüne kattığını süpürdü, çok sayıda araç selde sürüklendi. Bazı vatandaşların sel sularına kapılmaması için araçlarını halatlarla bağladıkları görüldü. Bir kişinin suda sürüklenen aracını kurtarma çabası ise kameralar tarafından görüntülendi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sele kapılan aracını böyle durdurmaya çalıştı! İzmir'de vatandaş perişan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de motorlu kuryenin ölüm-kalım savaşı! Sel sularından böyle kurtuldu
    İzmir'de motorlu kuryenin ölüm-kalım savaşı! Sel sularından böyle kurtuldu
    Havadan görüntülendi! İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
    Havadan görüntülendi! İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
    Bisikletli hırsız kısıtlama dinlemedi! Saniye saniye kamerada
    Bisikletli hırsız kısıtlama dinlemedi! Saniye saniye kamerada
    Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı!
    Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı!
    İzmir sele teslim!
    İzmir sele teslim!
    İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, birçok evi su bastı
    İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, birçok evi su bastı
    İzmir'de motorlu kuryenin ölüm-kalım savaşı! Sel sularından böyle kurtuldu
    İzmir'de motorlu kuryenin ölüm-kalım savaşı! Sel sularından böyle kurtuldu
    Havadan görüntülendi! İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
    Havadan görüntülendi! İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
    Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı!
    Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı! Aşı randevusu nasıl alınır?
    İzmir sele teslim!
    İzmir sele teslim!
    İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, birçok evi su bastı
    İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, birçok evi su bastı
    İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı
    İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı