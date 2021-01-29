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    Yeniasır TV Yaşam Sele kapılmadan saniyeler önce arkadaşlarına bu sesli mesajı göndermiş

    Sele kapılmadan saniyeler önce arkadaşlarına bu sesli mesajı göndermiş

    Giriş Tarihi: 29.01.2021, 14:42

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde içerisindeki 2 kişi ile birlikte baraj suyuna kapılan otomobilin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan otomobilin arka ve yan camının kırık olduğu, ekiplerin içerisinde ceset olup olmadığını kontrol ettikleri belirtildi. Kayıp iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nun sele kapılmadan saniyeler önce Whatsapp grubuna İngilizce mesaj gönderip, iş arkadaşlarını köy yoluna gelmemeleri hususunda uyardığı ortaya çıktı.

    Son dakika edinilen bilgiye göre, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek (50) üç gün önce Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktı. İki iş arkadaşının bulunduğu araç, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracıoğlu'na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.
    Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekipleri, barajda arama yaptı. Çalışmalarda üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazı kullanıldı.



    FİLİZ SOYDOĞAN ÇİÇEK'İN CESEDİNDE COVİD 19 BULGUSUNA RASTLANDI
    Aramaların ikinci gününde araçta yolcu olarak bulunan Filiz Soydoğan Çiçek'in cesedine ulaşılırken, çalışmalar üçüncü gününde de devam etti. Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede sudan çıkarılan Filiz Soydoğan Çiçek'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan testlerde covid 19 bulgularına rastlanan Filiz Soydoğan Çiçek'in cesedi dün akşam saatlerinde İstanbul Adli Tıp Morguna gönderildi.


    ÜÇÜNCÜ GÜNDE ARAÇ BULUNDU
    İki kişi ile birlikte baraj sularında kaybolan aracın izine aramaların 3 gününde rastlandı. Aracın yerini tespit eden ekipler o bölgede çalışmalarını arttırdı. Aracın arka camı ve yan camının kırık olduğu, ekiplerin Mürsel Meracıoğlu'nun cesedinin aracın içerisinde olup olmadığını araştırdıkları öğrenildi.



    GÖNDERDİĞİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
    Mürsel Meracıoğlu'nun sele kapılmadan önce son kez iş arkadaşlarını uyardığı ses kaydı ortaya çıktı. Whatsapp'tan iş arkadaşlarının olduğu guruba İngilizce sesli mesaj gönderen Meracıoğlu'nun "Köy yolundan kimse gelmemeli çünkü sel var" diyerek kaybolmadan önce iş arkadaşlarını uyardığı ortaya çıktı.

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