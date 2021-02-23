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    Yeniasır TV Yaşam Semra Aysal'ın olay öncesi görüntüleri çıktı

    Semra Aysal'ın olay öncesi görüntüleri çıktı

    Giriş Tarihi: 23.02.2021, 11:09

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal ile birlikte gittikleri tatilde kayalıklardan düşüp ölen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın olaydan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Eşini kayalıklardan attığı iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal’ın Semra Aysal’ı zorla götürdüğünü düşünen bir turist tarafından çekilen görüntülerde, "Bu adam ya kadını aşağıya atacak ya da kadın adamı aşağıya atacak" diyerek tepki verdiği görüldü.

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