  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Seydikemer'de orman yangını

    Seydikemer'de orman yangını

    Giriş Tarihi: 10.08.2021, 12:13

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seydikemer'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İşsizlik rakamları açıklandı
    İşsizlik rakamları açıklandı
    Dikiş makinesi sesine sinirlendi katil oldu!
    Dikiş makinesi sesine sinirlendi katil oldu!
    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum
    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum
    30 ilde tarihi eser operasyonu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk
    30 ilde tarihi eser operasyonu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk
    Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi!
    Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi!
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!
    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum
    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum
    Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi!
    Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!
    Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80, tanesi ise 3 lira oldu
    Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80, tanesi ise 3 lira oldu
    Denizli'de feci kaza: Emekli öğretmen hayatını kaybetti
    Denizli'de feci kaza: Emekli öğretmen hayatını kaybetti
    LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
    LGS 2. nakil sonuçları açıklandı