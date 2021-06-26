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    Yeniasır TV Yaşam Sıcağı gören milli parka akın etti

    Sıcağı gören milli parka akın etti

    Giriş Tarihi: 26.06.2021, 17:46

    Aydın’da hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar denize akın etmesi ile milli park, yoğunluk yaşanması nedeniyle araç girişine kapatıldı. Milli park yetkilileri içeride oluşan yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla parkın araç girişlerine durdurulduğunu açıkladı.

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