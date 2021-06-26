Sıcağı gören milli parka akın etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sicagi-goren-milli-parka-akin-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın’da hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar denize akın etmesi ile milli park, yoğunluk yaşanması nedeniyle araç girişine kapatıldı. Milli park yetkilileri içeride oluşan yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla parkın araç girişlerine durdurulduğunu açıkladı.