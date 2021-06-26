Aydın’da hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar denize akın etmesi ile milli park, yoğunluk yaşanması nedeniyle araç girişine kapatıldı. Milli park yetkilileri içeride oluşan yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla parkın araç girişlerine durdurulduğunu açıkladı.
Sıcağı gören milli parka akın etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.