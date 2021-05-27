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    Yeniasır TV Yaşam SİDA hedefi tam isabetle vurdu! İşte nefes kesen görüntüler

    SİDA hedefi tam isabetle vurdu! İşte nefes kesen görüntüler

    Giriş Tarihi: 27.05.2021, 11:11

    Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen SİDA’nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SİDA’nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak, “Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda milli imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu” ifadelerine yer verildi.

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