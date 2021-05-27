Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen SİDA’nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SİDA’nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak, “Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda milli imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu” ifadelerine yer verildi.
SİDA hedefi tam isabetle vurdu! İşte nefes kesen görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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