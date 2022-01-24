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    Yeniasır TV Yaşam Silah elinde geldi, vurdu! 'Öldürmek istemedim' diye kendini savundu

    Silah elinde geldi, vurdu! 'Öldürmek istemedim' diye kendini savundu

    Giriş Tarihi: 24.01.2022, 16:24

    Manisa'da birlikte olduğu Canan Çeviren'i (42), çalıştığı emlak ofisinde, karnından tek kurşunla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ferhat İnne (45) duruşmada, "Öldürmek istemedim. İsteseydim, bir tabanca daha vardı yanımda" dedi. Cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Çeviren'in çalıştığı iş yerine gelen Ferhat İnne'nin arkasında tabancayı hazır tuttuğu, içeri girdikten 14 saniye sonra kadını vurup, bir süre başında bekledikten sonra parmak sallayarak bağırdığı görülüyor.

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    Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020 akşamı, eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in, çalıştığı Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine geldi. Aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İnne, yanında getirdiği tabancayla, masasında oturan Çeviren'i karnından vurup öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan İnne, tutuklandı. İnne, hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



    'ÖLDÜRMEK İSTESEM KAFASINA YA DA KALBİNE SIKARDIM'
    Davanın son görülen duruşmasında ailenin avukatı Ferhat İnne'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ceza almasını istediklerini dile getirerek, "Sanık, eski bir askeri personel olduğu için silah kullanmada uzman biri. Yaralama amacıyla vurmak isteseydi başka bir bölgesine ateş ederdi. Ayrıca vurduktan sonra da ilk yardımı bilmesine rağmen yardım etmemiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.



    Ferhat İnne ise suçlamaları kabul etmedi. İnne savunmasında, "Evet askeri bir personelim. Kabiliyetim de var. Öldürmek isteseydim kafasına ya da kalbine sıkardım. Ateş ettiğimde üzerimde 14 mermi ve 1 silah daha vardı" ifadelerini kullandı.

    Mütalaayı okuyan savcı, İnne'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savunma için ek süre veren mahkeme heyeti duruşmayı 8 Şubat'a erteledi.



    CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, SİLAH ELİNDE GELMİŞ
    Yaşanan cinayet, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ferhat İnne'nin arkasında tabancayı hazır tuttuğu, içeri girdikten 14 saniye sonra kadını vurup bir süre bekledikten sonra parmak sallayarak bağırdığı görülüyor.

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