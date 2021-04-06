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    Yeniasır TV Yaşam Simitçinin ekmek teknesini kundakladı! Rahat tavırları 'pes' dedirtti

    Simitçinin ekmek teknesini kundakladı! Rahat tavırları 'pes' dedirtti

    Giriş Tarihi: 06.04.2021, 13:27

    Denizli’de 12 yıldır aynı köşede satış yapan simitçinin seyyar tezgahını kundaklayan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Küle dönmüş ekmek teknesini görünce şok geçiren Reşat Şimşek, “Bildiğim hiç düşmanım yok, ömrüm boyunca kimsenin kalbini kırmadım” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

    Son dakika... Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarihi çarşıda yer alan Tuhafiyeciler Caddesi girişinde 12 yıldır simit satan Reşat Şimşek'e ait seyyar tezgah kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. İçine gazete doldurduğu naylon çuvallarla 3 kez tezgaha gelerek ateşe veren şüpheli, karanlıktan da faydalanarak hızlıca bölgeden kaçtı. Şüphelinin bölgeden ayrıldığı anlarda caddeye giren çöpçüler, yangını fark ederek durumu itfaiyeye ihbar etti.


    İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından geriye hurda yığınına dönmüş tezgah kaldı. Her sabah olduğu gibi erkenden işinin başına gelen Reşat Şimşek, dakikalar önce kundaklanan ekmek teknesini görünce büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 2 bin TL zararı oluşan esnaf, şüphelinin yakalanması için şikayetçi oldu.



    RAHATLIĞI PES DEDİRTTİ
    Reşat Şimşek'in şikayeti üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan kundakçının eşkalini belirledi. Rahat tavırları saniye saniye kayıtlara yansıyan şüphelinin, içerisine gazete kağıtları doldurduğu, 3 naylon çuvalla geldiği, seyyar tezgahı ateşe verdiği anlar ve sonrasında olay yerinden kaçması görüntülerde yer aldı.

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