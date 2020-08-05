Simpsonlar yine bildi! Beyrut'taki patlamanın ardından herkes bunu konuşuyor

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Son dakika.. Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisinde Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlandığı iddiası gündeme damga vurdu. Simsonlar dizisindeki o kısım sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

Dünyanın gözü kulağı Beyrut'ta! Beyrut Valisi, dün akşam yaptığı açıklamada kentteki patlamanın etkisini Hiroşima ve Nagazaki benzeri olduğunu söyledi. Global bazda dünyanın en çok izlenilen çizgi filmleri arasında yer alan Simpsonlar dizisi yine bir komplo teorisi ile adından söz ettiriyor. Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan corona virüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde bu kez de Beyrut saldırısının benzerinin yayınlandığı iddia edildi.

SİMPSONLAR DİZİSİNDE BEYRUT PATLAMASI İDDİASI!

Büyük bir patlama sonucunda liman yakınındaki yerde mantar bulutu şeklinde patlama olduğu anında her yere yayıldığı görülüyor. Patlamanın tonlarca ağırlıkta olan patlayıcı madde deposundan çıkması da yine ilginç tesadüfler arasında yer alıyor.