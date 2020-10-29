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    Yeniasır TV Yaşam Şimşekler hem korkuttu hem de muhteşem manzarası ile izleyenleri hayran bıraktı

    Şimşekler hem korkuttu hem de muhteşem manzarası ile izleyenleri hayran bıraktı

    Giriş Tarihi: 29.10.2020, 12:31

    Ege'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağışta gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuttu hem de muhteşem manzarası ile izleyenleri hayran bıraktı.

    Yunanistan Rodos adası açıklarında sabaha kadar çakan şimşekler Bodrum semalarını da aydınlattı. Yunanistan'ın Rodos adası açıklarından Bodrum'a doğru ilerleyen bulutların arasında çakan şimşeklerin görüntüsü, izleyenleri adeta mest etti. Rodos adası üzerinde ve civarında yaklaşık 2 saatte binin üzerinde şimşek ve yıldırım oluştu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bulutların arasından çakan şimşekler hava aydınlanana kadar devam etti.

    İHA

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