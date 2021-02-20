Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', İstanbul'un Tuzla Limanı'na gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Doğalgaz ve petrol aramaları için kullanılacak olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Gemide bir de helikopter pisti bulunuyor.
Sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Çanakkale Boğazı'ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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