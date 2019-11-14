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Siyasetçilerin eski ve yeni halleri sosyal medyayı salladı! İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 10:13

Siyasetçilerin gençken nasıl göründüğünü biliyor musunuz? Aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, Eski Amerika Başkanı Barack Obama'dan Vladimir Putin'e bir çok siyasetçinin eski halleri görenleri şaşırtıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlik halinin bulunduğu siyasetçilerin eski ve yeni hallerini sizler için derledik...

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