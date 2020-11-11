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    Yeniasır TV Yaşam Skandal görüntü! İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçti

    Skandal görüntü! İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçti

    Giriş Tarihi: 11.11.2020, 14:34

    İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurgulayan bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video sosyal medyada tepki çekti.

    İzmir'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü, yıkıldı. TikTok kullanıcısı Ceylin Akçalı ise yıkılan binalarda enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladığı bir video paylaştı. 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in de yaşadıklarıyla ilgili video çeken Akçalı'nın paylaştığı görüntü, kısa sürede tepki çekti.

    Ceylin Akçalı isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde, bir depremzedenin ağır bir eşyanın altında olduğu ve gözyaşlarıyla kurtarılmayı beklediği, kurtarıldıktan sonra da kaybettiği ailesi ve evi için ağladığı anları canlandırdığı görülüyor.

    DHA

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