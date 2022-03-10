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    Yeniasır TV Yaşam Şoförden alkışlık hareket! Bayılan yolcu için otobüsü acilin kapısına çekti

    Şoförden alkışlık hareket! Bayılan yolcu için otobüsü acilin kapısına çekti

    Giriş Tarihi: 10.03.2022, 16:31

    Denizli'deki belediye otobüsünde bir yolcu bayılarak aniden yere yığıldı. Diğer yolcular hemen müdahale etti, otobüs şoförü ise tereddüt bile etmeden güzergahı değiştirerek bayılan yolcusunu hastanenin kapısına kadar götürdü, hatta bir süre yanında durdu. Otobüste yaşanan panik anları ve yolculuk ise kameralar tarafındna kaydedildi.

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    Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsünde seyir ederken aniden rahatsızlanan ve bayılan yolcuyu, kahraman şoför hiç düşünmeden güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye ait 450 numaralı Üniversite ile 15 Temmuz Demokrasi Anıtı hattında gerçekleşen olayda, üniversite istikametine doğru giden şoför Ahmet Ali Çatal (50) idaresindeki 20 BB 033 plakalı otobüse binen yolcu, bir süre sonra oturduğu sırada birden fenalaşarak yere yığıldı.

    Durumu diğer yolcuların uyarması üzerine fark eden otobüs şoförü, hiç düşünmeden güzergahtan çıkarak hastayı Kıbrıs Şehitleri Semt Polikliniği'ne doğru götürmeye başladı. Kısa sürede şaşkın bakışlar içerisinde hastayı hastaneye yetiştiren şoför, yaptığı bu hareketiyle diğer yolculardan takdir topladı. Otururken birden bayılan hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



    "HASTANEYE KISA SÜREDE YETİŞTİRİM"
    Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve diğer yolcularında kendisine teşekkür ettiğini belirten Ahmet Ali Çatal, "Kıbrıs Şehitler Caddesine gelirken ışıkları durduğum anda arkada yolcularımız bir kadının bayıldığını söyledi. Hemen otobüsün dörtlülerini yaktım ve sağa çektim. Kanamanın olup olmadığını sordum ve yok dediler. Ambulansı çağırmama gerek kalmadan otobüsü Kıbrıs Şehitlerdeki Semt Polikliniğin aciline çektim. Kadını indirip görevlilere teslim ettik ve oradan ayrıldım. Kadının sağlık durumu iyi ve yanında da bekledim biraz. Diğer yolcular ise teşekkür ettiler" dedi.



    Öte yandan, seyir halindeyken bir anda bayılan hastayı şoförün hastaneye yetiştirmesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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