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    Yeniasır TV Yaşam Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? İşte yeni genelgenin detayları

    Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? İşte yeni genelgenin detayları

    Giriş Tarihi: 18.11.2020, 08:48

    Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre yasaklar ne zaman başlayacak? Sokağa çıkmak yasak mı? Yeni yasaklar neler? Cafeler açık mı? Kahvenaheler açık olacak mı? Marketler ve AVM'ler açık olacak mı?İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. Gelişmeleri A Haber Editörü Hakan Bacaksız aktardı. İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi.

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