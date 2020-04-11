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    Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar ekmeği nasıl alacak?

    Giriş Tarihi: 11.04.2020, 09:13

    Koronavirüs salgını sonrası tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan tedbirlerden biri de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sonrası vatandaşlar hemen fırınlara akın etti. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği ifade edildi. Peki vatandaşlar ekmeği nasıl alacak? İşte merak edilenler...

    İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.

    Bakan Soylu, uygulamanın hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde tedbirler alınmasını istedi.

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