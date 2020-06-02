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    Yeniasır TV Yaşam Sokak köpeğini dövdü! O görüntüler anbean kaydedildi

    Sokak köpeğini dövdü! O görüntüler anbean kaydedildi

    Giriş Tarihi: 02.06.2020, 14:23

    Manisa'da yaşayan Hüseyin A., isimli bir vatandaş yoldan geçenlere saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğini dövdü. Önce ayakkabı fılratan daha sonra da fırça sapıyla köpeği döven Hüseyin A.'nın o görüntüleri anbean kaydedildi. Dehşete düşüren olay karşısında tepki gösteren kasapta saldırıya uğradı. Görüntülerin sosyal medyadan yayılması üzerine Hüseyin A., gözaltına alındı.

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