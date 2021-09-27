İzmir'in Bornova ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve servis bekleyen 9 yaşındaki Eymen, 3 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıdan kaçmak isteyen çocuk eve sığınarak kurtulabildi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İzmir'deki korku dolu anlar kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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