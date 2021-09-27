Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İzmir'deki korku dolu anlar kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sokak-kopekleri-kucuk-cocuga-saldirdi-izmirdeki-korku-dolu-anlar-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Bornova ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve servis bekleyen 9 yaşındaki Eymen, 3 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıdan kaçmak isteyen çocuk eve sığınarak kurtulabildi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.