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    Yeniasır TV Yaşam Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İzmir'deki korku dolu anlar kamerada

    Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İzmir'deki korku dolu anlar kamerada

    Giriş Tarihi: 27.09.2021, 17:49

    İzmir'in Bornova ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve servis bekleyen 9 yaşındaki Eymen, 3 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıdan kaçmak isteyen çocuk eve sığınarak kurtulabildi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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