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    Yeniasır TV Yaşam Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı

    Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı

    Giriş Tarihi: 01.03.2021, 08:38

    Denizli’de, paket servisi dönüşü bir kamyonetin çarpması sonucu ölen moto kuryenin, aracın altında 650 metre sürüklendiği ortay çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan kamyonetin kaside girmesiyle cansız bedeninn yola düştüğü belirlendi.

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