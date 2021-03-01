Denizli’de, paket servisi dönüşü bir kamyonetin çarpması sonucu ölen moto kuryenin, aracın altında 650 metre sürüklendiği ortay çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan kamyonetin kaside girmesiyle cansız bedeninn yola düştüğü belirlendi.
Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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