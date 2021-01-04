Son dakika haberine göre AK Parti MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok sayıda konuya değindi. Çelik "Darbe bir millete düşmanın yapamadığı düşmanlığı yapma mekanizmadır, bir milletin namusuna saldırıdır. Bunu ağzına alan kişinin bu milletle gönül bağının olmadığı açıktır." ifadelerini kullandı. .
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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