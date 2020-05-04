Son dakika: Ankara'da çoban köpeğini eşek sıpasına saldırtan Berat Kaya yakalandı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/son-dakika-ankarada-coban-kopegini-esek-sipasina-saldirtan-berat-kaya-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşan 24 yaşındaki Berat Kaya isimli genç sosyal medyada fenomen olma uğruna bir cana kıydı! Çoban köpeklerini sıpaya saldıran vahşi genç o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri cani genci yakalayıp gözaltına aldı.

"Kötülüğün" cep telefonu tarafından kaydedildiği yer Ankara Haymana...

24 yaşındaki Berat Kaya, sokakta yürürken, eşek ile yavrusunu fark etti.

Kaya daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, eşeğin yavrusuna saldırttı. köpekler, eşek yavrusuna saldırarak, yere düşürdü.

Çaresiz eşek yavrusunu kurtarmak için uğraşsa da başaramadı.

Cani genç bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler, tepki çekti. 112 acil çağrı merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Berat kaya yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Berat Kaya kısa süre içerisinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.