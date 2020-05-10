Son dakika haberi… Denizden virüs bulaşır mı? Koronavirüs tuzlu suda yaşayabiliyor mu? Koronavirüs havadan bulaşır mı?Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın A Haber’de yanıtladı. İşte detaylar…
Son dakika: Deniz suyundan koronavirüs bulaşır mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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