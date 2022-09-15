Son dakika! İzmir'de korkutan yangın! Müdahaleler sürüyor

Son dakika haberi... İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 arazöz ve 4 su tankeri ile yangına müdahale ediyor.
Yangın öğle saatlerinde Foça Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında bulunan makilik arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 arazöz ve 4 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.