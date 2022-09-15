Son dakika! İzmir'de korkutan yangın! Müdahaleler sürüyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/son-dakika-izmirde-korkutan-yangin-mudahaleler-suruyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 arazöz ve 4 su tankeri ile yangına müdahale ediyor.