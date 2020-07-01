Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde korkutan orman yangını!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/son-dakika-izmirin-urla-ilcesinde-korkutan-orman-yangini" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...İzmir' in Urla ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ile 10 arazöz alevlere müdahaleye başladı. Bölgeye çevre illerden de yardımcı ekipler istendi.

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde orman yangını çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına; 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi.