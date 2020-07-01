  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde korkutan orman yangını!

    Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde korkutan orman yangını!

    Giriş Tarihi: 01.07.2020, 15:35

    Son dakika haberi...İzmir' in Urla ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ile 10 arazöz alevlere müdahaleye başladı. Bölgeye çevre illerden de yardımcı ekipler istendi.

    İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

    Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde orman yangını çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına; 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde korkutan orman yangını! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
    İzmir'de, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
    Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Kritik İdlib zirvesi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Kritik İdlib zirvesi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungur göreve hazır
    Hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungur göreve hazır
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaretlerde bulunan 100 kişi hakkında şikayet
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaretlerde bulunan 100 kişi hakkında şikayet
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Erdoğan'dan ahlaksız saldırıya sert tepki!
    Erdoğan'dan ahlaksız saldırıya sert tepki!
    İzmir'de, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
    İzmir'de, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
    Çin'den korkutan haber! Koronavirüs bitmeden yeni virüs ortaya çıktı
    Çin'den korkutan haber! Koronavirüs bitmeden yeni virüs ortaya çıktı
    İzmir'de bulundu! Görenleri hayrete düşürüyor!
    İzmir'de bulundu! Görenleri hayrete düşürüyor!
    Yağışlı hava yerini sıcağa bıraktı
    Bugün hava nasıl olacak? 30 Haziran Salı hava durumu...
    İzmir'de oteller hazır! Hangi tedbirler alındı? Hangi uygulamalar hayata geçirildi? İşte detaylar...
    İzmir'de oteller hazır! Hangi tedbirler alındı? Hangi uygulamalar hayata geçirildi? İşte detaylar...
    İzmir'de korkunç kaza! Kamyon taşıyan tır üst geçide çarptı
    İzmir'de korkunç kaza! Kamyon taşıyan tır üst geçide çarptı