Son dakika... Konya'da askeri uçak düştü

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Son dakika... Konya Karatay'da Konya 3. Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Ekipler pilotu arama kurtarma çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi.