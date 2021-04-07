Son dakika... Konya'da askeri uçak düştü

Son dakika... Konya Karatay'da Konya 3. Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Ekipler pilotu arama kurtarma çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi.
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