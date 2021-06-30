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    Yeniasır TV Yaşam Son dakika: LGS sonuçları açıklandı!

    Son dakika: LGS sonuçları açıklandı!

    Giriş Tarihi: 30.06.2021, 10:04

    6 Haziran'da yapılan LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83,49 oldu. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

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