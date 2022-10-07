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    Yeniasır TV Yaşam Son dakika... Muğla'da orman yangını! -video

    Son dakika... Muğla'da orman yangını! -video

    Giriş Tarihi: 07.10.2022, 09:46

    Son dakika... Muğla'ya bağlı Dalaman ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri çalışmalarla yangını kontrol altına almaya çalışyor.

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    Son dakika... Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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