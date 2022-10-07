Son dakika... Muğla'da orman yangını! -video

Son dakika... Muğla'ya bağlı Dalaman ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri çalışmalarla yangını kontrol altına almaya çalışyor.
Son dakika... Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.