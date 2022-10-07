Son dakika... Muğla'da orman yangını! -video

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Son dakika... Muğla'ya bağlı Dalaman ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri çalışmalarla yangını kontrol altına almaya çalışyor.