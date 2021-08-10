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    Yeniasır TV Yaşam Son dakika: YKS barajı düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı

    Son dakika: YKS barajı düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı

    Giriş Tarihi: 10.08.2021, 15:04

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemde. YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı konuyu Başkan Erdoğan'a sundu. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.

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