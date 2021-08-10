Son dakika: YKS barajı düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/son-dakika-yks-baraji-dusecek-mi-yok-calismayi-tamamladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemde. YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı konuyu Başkan Erdoğan'a sundu. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.