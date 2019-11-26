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Son halleri hayrete düşürdü! İşte aşırı kilo veren ünlüler...

Giriş Tarihi: 26.11.2019, 15:52

Ünlü isimlerin zayıfladıktan sonraki görüntüleri hayrete düşürüyor. Cengiz Kurtoğlu'dan Ahmet Çakar'a aşırı zayıflayan ünlüleri sizler için derledik. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız aşırı zayıflayan ünlüler...

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