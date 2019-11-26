Ünlü isimlerin zayıfladıktan sonraki görüntüleri hayrete düşürüyor. Cengiz Kurtoğlu'dan Ahmet Çakar'a aşırı zayıflayan ünlüleri sizler için derledik. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız aşırı zayıflayan ünlüler… Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad herkesi şok etti
Son halleri hayrete düşürdü! İşte aşırı kilo veren ünlüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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