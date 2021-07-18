  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Söndürme havuzları ormanlara can suyu oldu

    Söndürme havuzları ormanlara can suyu oldu

    Giriş Tarihi: 18.07.2021, 12:32

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 268 yangın söndürme havuzu sayesinde alevlere daha kısa sürede müdahale ediliyor. Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü, “Helikopterin denizden su alıp gelmesi 10 dakika civarında sürerken, bölgeye yakın bir havuz varsa bu zamanı 2 dakikaya kadar indirebiliyoruz” dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Söndürme havuzları ormanlara can suyu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne olacak?
    Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne olacak?
    Kuşadası'nda feci kaza! Karşıya geçmeye çalışırken...
    Kuşadası'nda feci kaza! Karşıya geçmeye çalışırken...
    Sosyetenin Bodrum'daki gizli partisine polis baskını!
    Sosyetenin Bodrum'daki gizli partisine polis baskını!
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    Marmaris’te yeni evli çiftin sokak ortasında 'düğün kavgası' kavgası kameralara takıldı
    Marmaris’te yeni evli çiftin sokak ortasında 'düğün kavgası' kavgası kameralara takıldı
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Kuşadası'nda feci kaza! Karşıya geçmeye çalışırken...
    Kuşadası'nda feci kaza! Karşıya geçmeye çalışırken...
    Sosyetenin Bodrum'daki gizli partisine polis baskını!
    Sosyetenin Bodrum'daki gizli partisine polis baskını!
    Marmaris’te yeni evli çiftin sokak ortasında 'düğün kavgası' kavgası kameralara takıldı
    Marmaris’te yeni evli çiftin sokak ortasında 'düğün kavgası' kavgası kameralara takıldı
    62 yıllık Buca Cezaevi resmen kapatıldı
    62 yıllık Buca Cezaevi resmen kapatıldı
    Aydın'da gece saatlerinde korkutan orman yangını!
    Aydın'da gece saatlerinde korkutan orman yangını!
    Muğla Seydikemer’de kaza
    Muğla Seydikemer’de kaza