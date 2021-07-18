Söndürme havuzları ormanlara can suyu oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sondurme-havuzlari-ormanlara-can-suyu-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 268 yangın söndürme havuzu sayesinde alevlere daha kısa sürede müdahale ediliyor. Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü, “Helikopterin denizden su alıp gelmesi 10 dakika civarında sürerken, bölgeye yakın bir havuz varsa bu zamanı 2 dakikaya kadar indirebiliyoruz” dedi.