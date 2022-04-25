  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Sosyal medyada küfürleşmenin sonu kötü bitti! Kavgada kan aktı

    Sosyal medyada küfürleşmenin sonu kötü bitti! Kavgada kan aktı

    Giriş Tarihi: 25.04.2022, 11:31

    Ssosyal medya üzerinden küfürleşen 2 genç arasındaki kavga kötü bitti. Denizli'de yaşanan olayda iki genç arkadaşlarını topladı, yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklar çekildi, yumruklar havada uçuştu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

    Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yılı
    Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı
    Çanakkale’de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu
    Çanakkale'de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu
    Afyonkarahisar’da olaylı gıda denetimi! Fırıncı tekme tokat daldı
    Afyonkarahisar'da olaylı gıda denetimi! Fırıncı tekme tokat daldı
    Bodrum’da yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
    Bodrum'da yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
    İzmir’de hırsızın akılalmaz oyunu! Tuvalete diye kalkıp, çaldı kaçtı
    İzmir'de hırsızın akılalmaz oyunu! Tuvalete diye kalkıp, çaldı kaçtı
    Tek yumrukta yere serdi! Kimse onu tutamadı
    Tek yumrukta yere serdi! Kimse onu tutamadı
    Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu
    Denizli'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu 21.4.2022 13:19:04
    Kütahya’da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor
    Kütahya'da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor
    Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı
    Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı
    Yaşlı adamı ölüme terk etmişti! Firari sürücü günler sonra teslim oldu
    Yaşlı adamı ölüme terk etmişti! Firari sürücü günler sonra teslim oldu
    İzmir’de dolandırıcıların bu numarasına kandı! Otomobilinden oldu
    İzmir'de dolandırıcıların bu numarasına kandı! Otomobilinden oldu
    İkinci el eşya satanları hedef alıyorlardı! Sahte parayla alışveriş
    İkinci el eşya satanları hedef alıyorlardı! Sahte parayla alışveriş
    İzmir’de sendikaya kumar baskını! Asit detayı dikkat çekti
    İzmir'de sendikaya kumar baskını! Asit detayı dikkat çekti
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Denizli'de sosyal medyada küfürleşen 2 genç, arkadaşlarını da toplayarak ara sokakta birbirine girdi. Bıçakların çekildiği, yumrukların uçuştuğu kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

    Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahmut A. (24) ile Hakan K. (22) arasında sosyal medyada karşılıklı olarak tartışma çıktı. Birbirlerine küfürler savuran 2 genç, arkadaşlarını toplayarak belirlediği noktaya konuşmaya geldi. Burada sözlü tartışmanın ardından yaklaşık toplanan 15 kişilik grup birbirine bıçakla ve yumruklarla saldırdı. Kavgada Mahmut A. vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, yanında çağırdığı Yusuf D. (19) ise elinden ve belinden bıçaklandı. Grubun etrafa dağıldığı esnada olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Mahmut A.'yı ve Yusuf D.'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgede kalan 2 gencin ifadesine başvuran görevliler, olayın şüphelisi olan Hakan K. ve yanında getirdiği kardeşi Muhammed K.'nin (16) yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra güvenlik güçleri kardeşleri olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklık bulunan Merkezefendi ilçesinde bağlı Sırakapılar Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan gençlerin işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

    Öte yandan, hastaneye kaldırılan Mahmut A.'nın durumunun kritik olduğu, Yusuf D.'nin ise tedavisinin sürüdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yılı
    Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı
    Emekli ve memurun 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak?
    Emekli ve memurun 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak?
    Başkan Erdoğan 24 Nisan mesajı
    Başkan Erdoğan 24 Nisan mesajı
    Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüştü
    Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüştü
    Çanakkale’de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu
    Çanakkale'de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu
    Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı
    Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı