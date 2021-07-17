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    Sosyetenin Bodrum'daki gizli partisine polis baskını!

    Giriş Tarihi: 17.07.2021, 16:38

    Sosyetik işadamları Ali Cem Resne ve Caner Karaloğlu'nun işlettiği otelde yer alan ve Ercan Gümüşkaya'nın sahibi olduğu lüks restorana sabaha kadar eğlenmek için yapılan gizli bölüm polis baskınıyla ortaya çıktı. Ünlü mankenlerin de yer aldığı partide koronavirüs kurallarını hiçe sayan 75 kişiye 300 bin lira ceza kesildi. Baskın sırasında içeride eğlenenlerin kaçabilmesi için zil uyarı sistemi kurulması, gürültünün dışarı çıkmasını engellemek için ses yalıtımı yapılması, gizli bölümün kapısına da 'Personel girişi' yazılması polisleri bile şaşırttı.

    Parti tutkunları pandemi kurallarına uymamaya devam ediyor. Bodrum'da ünlü mankenlerin, işadamlarının ve sosyetik isimlerin katıldığı partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Sosyetik işadamı Ali Cem Resne, İspanyol model Elisabeth Mas Vall'dan boşandıktan sonra oyuncu Tuba Ünsal ile yaşadığı yasak aşk ile adından söz ettiren Caner Karaloğlu'nun işlettiği otel bünyesinde yer alan lüks mekana dün gece polis baskın düzenledi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbaratı değerlendirdi. Ercan Gümüşkaya'nın sahibi olduğu Must Yalıkavak'ta gece 24.00'ten sonra müzik yasağının delindiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Ünlü mankenlerin, işadamlarının ve sosyetik isimlerin katıldığı parti ekiplerin içeri girmesiyle son buldu. Polis koronavirüs ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 75 kişiye 300 bin lira para cezası kesti.

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