  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Sosyetik işletmede yumruklar konuştu!

    Sosyetik işletmede yumruklar konuştu!

    Giriş Tarihi: 24.08.2020, 12:14

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan, sosyetenin uğrak mekanı olan, bir ayranlahmacuna 150 lira almalarıyla ünlü Maçakızı adlı işletmede yumruklar havada uçuştu!

    Göltürkbükü Mahallesi'nde yer alan işletmede maskemesafe kuralı nedeniyle birbirine giren 2 kişi güçlükle ayrıldı. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıldı.

    Sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren kişileri ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum'un en pahalı mekanlarından biri olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

    TUBA AYHAN

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sosyetik işletmede yumruklar konuştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sabaha kadar tüfekle ve sopayla nöbet tutuyorlar
    Sabaha kadar tüfekle ve sopayla nöbet tutuyorlar
    Afyonkarahisar'daki tarihi konaklar restore ediliyor
    Afyonkarahisar'daki tarihi konaklar restore ediliyor
    Aydın'da yapıp dünyaya pazarlıyor
    Aydın'da yapıp dünyaya pazarlıyor
    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Marmaris'e böyle getirildiler! Her biri milyonlarca dolar
    Marmaris'e böyle getirildiler! Her biri milyonlarca dolar
    Uşak'ta kardeş kavgası: 1 ölü
    Uşak'ta kardeş kavgası: 1 ölü
    Sabaha kadar tüfekle ve sopayla nöbet tutuyorlar
    Sabaha kadar tüfekle ve sopayla nöbet tutuyorlar
    Afyonkarahisar'daki tarihi konaklar restore ediliyor
    Afyonkarahisar'daki tarihi konaklar restore ediliyor
    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Uşak'ta kardeş kavgası: 1 ölü
    Uşak'ta kardeş kavgası: 1 ölü
    Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
    Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
    Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında...
    Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında...