Sosyetik işletmede yumruklar konuştu!

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan, sosyetenin uğrak mekanı olan, bir ayranlahmacuna 150 lira almalarıyla ünlü Maçakızı adlı işletmede yumruklar havada uçuştu!

Göltürkbükü Mahallesi'nde yer alan işletmede maskemesafe kuralı nedeniyle birbirine giren 2 kişi güçlükle ayrıldı. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıldı.

Sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren kişileri ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum'un en pahalı mekanlarından biri olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

TUBA AYHAN