Soylu: Yunanistan göçmenleri kelepçeyle ölüme attı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.