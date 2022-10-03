  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Spil Dağı'nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi! -video

    Spil Dağı'nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi! -video

    Giriş Tarihi: 03.10.2022, 10:05

    Spil Dağı Milli Parkı'nda dün gece çıkan yangın panik yarattı. Henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başlayan kamelyadan yükselen alevlerin, Spil Dağı Orman Gözetleme Kulesi'nden fark edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yangının ormana sıçramadan söndürülmesiyle, milli park büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü.

    Muğla’da 4,8 büyüklüğünde deprem
    Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
    Balıkesir’de şaibeli araç yangınları panik yarattı! -video
    Balıkesir'de şaibeli araç yangınları panik yarattı! -video
    Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
    Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
    Ölümü mısırdan oldu! 18 günlük gelin kanlar içinde can verdi!
    Ölümü mısırdan oldu! 18 günlük gelin kanlar içinde can verdi!
    Trafik magandaları yaptıklarını paylaşınca yakayı ele verdi
    Trafik magandaları yaptıklarını paylaşınca yakayı ele verdi
    Aydın’da 95 kaçak göçmen yakalandı! Akşam saatlerinde kamyondan atlayıp dağılmışlardı...
    Aydın'da 95 kaçak göçmen yakalandı! Akşam saatlerinde kamyondan atlayıp dağılmışlardı...
    Ekipleri ters köşe etmek istedi, paraları bastonuna sakladı!
    Ekipleri ters köşe etmek istedi, paraları bastonuna sakladı! 29.9.2022 12:31:58
    Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi!
    Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi! 29.9.2022 09:00:25
    7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde... -video
    7 yıl geçse de evlat acısı dinmiyor! Acılı anne şehit ateşinin düştüğü yerde... -video
    İzmir’deki kazılarda bulundu: ’Çok az örneği var’
    İzmir'deki kazılarda bulundu: 'Çok az örneği var'
    Sabah trafiğinde dehşet anları! Patlamalar eşliğinde alevlere teslim oldu! -video
    Sabah trafiğinde dehşet anları! Patlamalar eşliğinde alevlere teslim oldu! -video
    İzmir’de öfkeli anne ve doktor arasında tansiyon yükseldi! Tehditler havada uçuştu -video
    İzmir'de öfkeli anne ve doktor arasında tansiyon yükseldi! Tehditler havada uçuştu -video
    İzmir’de polisleri sürükleyerek kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı
    İzmir'de polisleri sürükleyerek kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Manisa'da bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında gece yarısı bir kamelyada çıkan yangına kısa sürede müdahale edilerek, ormana sıçraması engellendi.
    Spil Dağı Milli Parkı'ndaki Atalanı Günübirlik Piknik Alanı'ndan zirveye giden yolda, Manisa'nın Ahşap terastan izlenebildiği Çampınar mevkiinde bulunan kamelya, henüz tespit edilemeyen nedenle gece yarısı yandı. Spil Dağı Orman Gözetleme Kulesi'ne gelen ihbar üzerine kısa sürede Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve Orman Şefliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Anında müdahale ve rüzgarın olmaması sayesinde milli park büyük bir tehlike atlatmış oldu. Yangında, kamelya ile birlikte 120 metrekarelik bir alandaki ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Muğla’da 4,8 büyüklüğünde deprem
    Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
    Tunç Soyer’e soruşturma şoku
    Tunç Soyer'e soruşturma şoku
    PKK’ya ’Eren’ darbesi
    PKK'ya 'Eren' darbesi
    TBMM yasama yılı başladı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    TBMM yasama yılı başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Gül Masalı 15.bölüm fragmanı
    Gül Masalı 15.bölüm fragmanı