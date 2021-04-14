Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş

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Manyas Barajının tam doluluk seviyesine yaklaşmasıyla birlikte dolu savağın açılması sonrası Kocaçay üzerindeki köprü de sular altında kaldı. Bazı sürücüler uyarılara ve oluşabilecek tehlikelere rağmen ulaşımı kısalttığı için bu köprüden geçiyor. 30 yıl önce yerel olanaklarla yapılan köprüde büzler tıkandığında da köprünün üzerinde 25-30 cm. akıntı oluşturduğu belirtiliyor.