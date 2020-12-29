Son dakika... Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar şaşkınlığa neden olurken, vatandaşlar kar yağışını memnuniyetle karşıladı.
Şuhut ilçe merkezinde yağan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağmur yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde rakımın yüksek olduğu Kumalar Dağı ve Başören köyünde ise kar yağışı baş gösterdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Öte yandan, yağmur ve kar yağışı kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ilçede sevinçle karşılandı.
Şuhut’ta ilçe merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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