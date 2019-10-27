Şuhut'ta kesilen ağacın üzerine düştüğü kadın öldü

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kesinlen ağacın üzerine düştüğü kadın hayatını kaybetti.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Hors Mesire Alanı istikametindeki boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 13.50 civarlarında Hors Mesire alanı istikametinde bulunan boş bir arsada ağaç kesilirken traktör romörkunun üzerinde bulunan Şengül D. üzerine ağaç parçası düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Şengül D. Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ağır yaralı olarak Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Şengül D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.