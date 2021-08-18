  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı

    Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı

    Giriş Tarihi: 18.08.2021, 23:31

    Pamukkale ilçesindeki doğa güzelliklerini keşfeden, profesyonel wakeboard sporcusu Süleyman Atlı, Gökpınar Baraj Gölündeki su kanalında ATV araç yardımıyla sörf yaptı. Sörf anını kameraya alan sporcunun videosu binlerce beğeni aldı ve takipçileri tarafından yorum yağdırıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması: Başlatacağız
    Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması: Başlatacağız
    Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
    Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan Taliban'la ilişkilerle ilgili değerlendirme
    Başkan Erdoğan'dan Taliban'la ilişkilerle ilgili değerlendirme
    Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıklama yaptı! Kritik 3. doz aşı uyarısı
    Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıklama yaptı! Kritik 3. doz aşı uyarısı
    Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar
    Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
    Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
    İzmir'deki darp iddiasında her iki taraf da şikayetçi
    İzmir'deki darp iddiasında her iki taraf da şikayetçi
    Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
    Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
    Marmaris'te felaket böyle geldi! Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi
    Marmaris'te felaket böyle geldi! Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi
    Ayaklarını bağlayarak böyle sürükledi! Ölüsü çöpün yanında bulundu
    Ayaklarını bağlayarak böyle sürükledi! Ölüsü çöpün yanında bulundu
    Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
    Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı