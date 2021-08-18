Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı

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Pamukkale ilçesindeki doğa güzelliklerini keşfeden, profesyonel wakeboard sporcusu Süleyman Atlı, Gökpınar Baraj Gölündeki su kanalında ATV araç yardımıyla sörf yaptı. Sörf anını kameraya alan sporcunun videosu binlerce beğeni aldı ve takipçileri tarafından yorum yağdırıldı.