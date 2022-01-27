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    Yeniasır TV Yaşam Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

    Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

    Giriş Tarihi: 27.01.2022, 08:47

    Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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    Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

    Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

    SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

    Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

    Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

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