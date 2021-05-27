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    Yeniasır TV Yaşam 'Süper Ay' seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturdu

    'Süper Ay' seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturdu

    Giriş Tarihi: 27.05.2021, 00:50

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Van'da da seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Havanın da açık olduğu kentte, 'Süper Ay' net bir şekilde gözlemlendi. Ay'ın bu hali seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı

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