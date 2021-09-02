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    Survivor Poyraz, spor otomobili ile Bodrum’da kaza yaptı

    Giriş Tarihi: 02.09.2021, 12:32

    Survivor Türkiye yarışmasında performansı ve ortaya koyduğu karakter ile 6 ay boyunca en dikkat çeken isim olan ve yarışmada finale kadar yükselen Yiğit Alp Poyraz, Bodrum’da kaza yaptı. Poyraz'ın kullandığı otomobile bir tırın çarptığı kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

    Survivor Türkiye 2021'de gönüllüler takımında yer alan Poyraz, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışmada 6 ay boyunca başarıyla mücadele etmiş ve finale kadar yükselmişti.

    Yarışmada 10 kez haftalık SMS birincisi olarak program tarihinin rekorunu kıran 27 yaşındaki Yiğit Alp Poyraz, finalde güreşçi İsmail Balaban'a kaybederek ikinci olmuştu.

    Bodrum'daki ailesinin yanında bulunan Poyraz, spor otomobili ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken, aynı yöne dönen bir tır ile çarpıştı. Tırın, Poyraz'ın otomobiline çarparak bir süre önünde sürüklediği kazada büyük bir tehlike yaşanırken, kaza şans eseri herhangi bir yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı.

    Kaza haberini alan Poyraz'ın ailesi ise panikle kaza bölgesine geldi. Evlatlarının kazayı yara almadan atlattığını göre Asiye-Oğuz çifti, rahat bir nefes aldı.

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