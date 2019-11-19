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Sutopu Ligi'nde yumruk şoku! Rakibe sol kroşe böyle görüntülendi!

Giriş Tarihi: 19.11.2019, 11:09

Sutopu Erkekler Spor Toto Süper Ligi'nde hafta sonu İstanbul Kalamış Havuzu'nda oynanan Heybeliada-Esti maçında, İzmir temsilcisi Esti'nin sporcularının rakip takım oyuncuları tarafından yumruk ve tekmelere maruz kalmasına konuk ekip yöneticileri tepki gösterdi. İşte o görüntüler...

Sutopunun dünyanın en sert sporlarından biri olduğunu ancak hakemlerin yapılanlara göz yumduğunu iddia eden Esti Yönetim Kurulu Üyesi Boğaç Alpugan, "Sesimizi çıkarmıyorduk ancak artık canımıza tak etti. Görüntüler elimizde. Oyuncularımıza yapılanları videoya çektik, kanıtlarımız var. Heybeliadalı oyuncu göstere göstere oyuncumuza yumruk atıyor, bir diğeri ise topuğuyla tekme atıyor. Ancak hakemler herhangi bir ceza vermiyor" dedi.

"BİZİM ALT LİGLERE SÜRÜKLENMEMİZİ İSTİYORLAR"

Sutopunda suyun altında yaşananları hakemlerin göremediğini ancak suyun üzerindeki kural dışı hareketlerin cezalandırılması gerektiğini anlatan Alpugan, "LEN ve FINA'nın kurallarına göre yumruk atma gibi olaylarda oyuncunun ömür boyu bu spordan men edilmesine kadar gidecek cezalar söz konusu. Top oyuncumuzun elindeyken yumruk olayı gerçekleşiyor. Hakemlerin görmemesi imkansız, art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Sutopu Federasyonu'na gerekli itirazlarımızı yapacağız. Bunun gibi durumlar diğer Anadolu kulüplerinin de başına geliyor. Ancak İstanbul kulüplerinin oyuncuları cezalandırılmıyor. Bizim alt liglere sürüklenmemizi istiyorlar" şeklinde iddialarda bulundu. Maçta Heybeliada havuzdan 21-7 galip ayrıldı.

KURAL NE DİYOR?

Sutopu kurallarına göre, oyun esnasında bir rakibe veya resmi görevliye kasti niyetle tekme atma veya vurma teşebbüsünde bulunulması durumunda, hatalı harekette bulunan oyuncu, oyundan atılır ve müsabaka alanını terk eder. Bu durumda karşı takıma bir penaltı atışı verilir. Hatalı hareketi yapan oyuncunun yerine, dört dakika geçtikten sonra yedek oyuncu girebilir.

DHA

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