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    Yeniasır TV Yaşam Tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda | Video

    Tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda | Video

    Giriş Tarihi: 08.08.2022, 13:47

    Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında dün Ukrayna'dan hareket eden 13 bin ton mısır yüklü 'Rojen' isimli gemi, Çanakkale'ye ulaştı. Saat 11.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti. Boğazın en dar noktası Nara Burnu önlerinde olan 185 metre uzunluk, 31 metre genişliğindeki Rojen, geçişini 2,5 saatte tamamlayarak, Ege'ye açılacak. Rojen, ambarındaki 13 bin ton mısırı İngiltere'ye götürecek.

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