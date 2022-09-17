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    Yeniasır TV Yaşam Takla atan araçta kurtarılmayı beklediler! Dehşet dolu anlar kamerada!

    Takla atan araçta kurtarılmayı beklediler! Dehşet dolu anlar kamerada!

    Giriş Tarihi: 17.09.2022, 09:32

    Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde Söke karayolu üzerinde meydana gelan kaza, C.S. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeritte takla atmasıyla gerçekleşti. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sıkışıp kalan sürücü ve yolcular uzun süre kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kazazedeleri demir yığınına dönen araçtan çıkardıktan sonra yaralanan sürücü C.S. hastaneye sevk edildi.

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    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken 1 kişi yaralandı. Kimsenin fark etmediği kazada sürücü ve yolcular uzun süre kurtarılmayı bekledi.
    Kaza, Kuşadası Söke karayolu üzerinde Soğucak kavşağında gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belli olmayan 34 BTN 364 plakalı otomobil Soğucak istikametinden Söke Kuşadası karayoluna çıkmak istedi. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil birden karayolunun karşısında bulunan boş arazide toprak alana çarparak takla attı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

    Olay yerine ambulans, itfaiye ve Söke Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve sürücü olduğu ileri sürülen C.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Araçta bulunan V.Y., M.Y., ve Ü.Y., kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazayı yapan kişilerin arkadaşları, uyarı levhası bulunmamasından kaynaklı kazanın olduğunu söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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