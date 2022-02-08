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    Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili çalıp kaçtılar

    Giriş Tarihi: 08.02.2022, 12:59

    Denizli’de ticari taksiyle kent merkezinde dolaşırken, çalışır vaziyetteki otomobili fark eden iki şüpheli, taksiden inip gözlerine kestirdikleri aracı çalıp kaçtı. Bir anlık tedbirsizliğin kurbanı olan araç, 20 dakika sonra hurdacılar sitesinde parçalanıp satılmaya hazırlanırken bulundu.

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    İlginç olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; köye gitmek için hazırlık yapan Bayram Kılınç, 20 NP 471 plakalı Fiat marka otomobilini çalıştırdıktan sonra eve çıkarak eşyalarını indirmeye başladı. Bu esnada ticari taksi ile yolculuk yaparken çalışır durumdaki aracı fark eden Osman E. ve Mehmet D. isimli şüpheliler, taksiden inip bir süre bekledikten sonra, çalışır vaziyette bırakılan otomobile binerek hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Eşyalarının indireceği sırada otomobilini yerinde göremeyince şoka uğrayan Kılınç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılınç'tan aldığı bilgiler doğrultusunda Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) yakalanan otomobilin gideceği yeri tahmin ederek şüphelilerin peşine düştü.



    ARACI PARÇALATMAK ÜZEREYKEN BULDULAR
    Aradan geçen süre zarfından hırsızlar çaldığı arabayı Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'ne götürdü. Burada aracı parçalatmak için konuşan şüpheliler, hiç beklemedikleri anda Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini karşılarında gördü. Panikle kaçacak yer arayan şüphelilerden Mehmet D. dışarıda olduğu için hızlıca kaçarken, Osman E. ise ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Kılınç ise ekipler tarafından parçalanmak üzere bulunan arabasının yanına gelerek teşekkür etti. Ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



    "GÜPEGÜNDÜZ ARACI ÇALIP PARÇALAMAYA GETİRMİŞLER"
    Otomobili çalınan ve parçalanmaktan son anda polislere haber vererek kurtaran Bayram Kılınç; "20 dakika içerisinde polislerimizden Allah razı olsun hemen buldular. Yani burada önemli olan konu aracı burada parçalamaya getirmişler. Bugün benim başıma geldi yarın başkasının başına gelir. Bu konuda bilinçlenmek ve önlem almak lazım. Sabah köye gitmek için aracımızın başına geldiğimizde aracımız yok. Köye gidecektim, hanımla ve çocukla anahtar üzerindeydi tabi yukarıdan malzemeleri falan indirecektik. Geldik araç yerinde yok. Yani 20 dakika içerisinde bulunması güzel ama burada önemli olan nokta aracı parçalattırmaya getiriyorlar, belirli yerler var demek ki. Güpegündüz araba çalınabiliyorsa dikkat etmek lazım böylesi olayın önüne geçmek lazım. Polisimizden Allah razı olsun olayı aydınlatacaklardır, üstüne gideceklerdir gereken cezayı devletimiz verir" diye konuştu.



    HIRSIZLIK ANI KAMERADA
    Parçalatmak üzere hurdacılar sitesine götürülen otomobilin çalınma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin taksiden indikten sonra bir süre bekleyip çalışır vaziyette bulunan aracı çaldıkları an yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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